Москва, , 16:35 — REGNUM Граждане России и бизнес страны должны получить полную и достоверную информацию о предоставляемых им мерах поддержки. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники — они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством», — заявил президент России.

Также он уточнил, что для этого просто должна быть информация — достоверная и полноценная.

Кроме этого, Путин указал, что «все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать», и отметил, что такие способы получения льгот должны быть доступными для граждан.

«Все должны быть уверены в том, что это до них дойдет, поэтому уже сейчас нужно как можно шире эту работу развернуть», — подчеркнул президент, напомнив, что некоторые выплаты должны начаться уже в середине текущего месяца.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Путин заявил, что решение о снятии ограничительных мер карантина, связанных с новым коронавирусом, можно принимать только на основе мнения ученых.