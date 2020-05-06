Ново-Огарево, Московская область, 6 мая 2020, 16:35 — REGNUM Предложение снимать ограничения, введённые в связи с угрозой эпидемии коронавируса в три этапа предложила 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Попова пояснила, что Роспотребнадзором был разработан проект чётких методических рекомендаций по поэтапному снятию ограничительных мероприятий.
На самом первом этапе гражданам могут разрешить занятия спортом на открытом воздухе, а также гулять с детьми. Смогут возобновить свою работу часть объектов сферы торговли и услуг при соблюдении дистанции.
На втором этапе предполагается возобновить работу образовательных организаций.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, детали плана по снятию ограничений объяснит Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Попова.
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