Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В Свердловской области развернули коечный фонд для пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

В регионе подготовили 2 тысячи 897 коек на случай роста случаев выявляемости COVID-19. 2 тысячи 28 коек имеют кислородную разводку, а 1 тысяча 13 коек снабжены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ранее в область доставили 100 аппаратов ИВЛ, которые закупил свердловский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения коронавирусом. От вируса умерли три человека.