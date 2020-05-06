Брянск, , 16:33 — REGNUM «Масочный режим» вводят в Брянской области, сообщили 6 мая в региональном оперативном штабе. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования обязательно с 7 мая.

Жители региона обязаны носить маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» 6 мая 2020 года.

По данным властей, в регионе создан запас из 60 тысяч средств индивидуальной защиты.

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