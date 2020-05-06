Москва, , 16:29 — REGNUM На сегодняшний день с целью сокращения числа заражений коронавирусной инфекций в ряде регионов России введено обязательно ношение медицинских масок. По данным сайта coronavirus-covid2019.ru, такие меры действуют на Камчатке, в Якутии, Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Севастополе, Новосибирской, Ивановской, Владимирской, Самарской, Свердловской, Амурской, Ростовской областях.

Читайте также: В Воронежской области намерены ввести масочный режим

С 11 мая эти требования начнут действовать в Калужской области, а с 12 мая — в Московской области.

Ранее по теме: В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»

Добавим, что в Москве обязательное ношение масок в общественных местах пока не введено. Однако, по данным СМИ, его могут ввести в столице с 12 мая.

Также в сюжете: Жителям Ростовской области напомнят о соблюдении масочного режима

Как сообщало ИА REGNUM, о планах уже в ближайшие дни ввести масочный заявил губернатор Воронежской области. Точная дата пока не называется. При этом отмечается, что маски будут обязательны, ношение перчаток — в рекомендательном порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: масочный режим в Москве могут ввести с 12 мая