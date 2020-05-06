Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM На входе в торговые залы в крупных сетевых магазинах нижегородцы бесплатно получают маски, — сообщает пресс-служба правительства региона. Договоры заключены с торговыми сетями «Лента», «Окей», «Оби», «Ашан».

»Если на человеке нет средств защиты, то он может заразить десятки или даже сотни людей. Мы благодарны руководству крупных торговых сетей за то, что они активно включились в работу, заботятся о своих клиентах и сотрудниках», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИА REGNUM отмечает, что в Нижнем Новгороде правило обязательного ношения масок в магазинах действует далеко не во всех торговых точках, в ряде супермаркетов в ентре города персонал не обращает внимание на отсутствие защитного снаряжение у клиентов.