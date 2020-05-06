Улан-Удэ, , 16:17 — REGNUM Семь видов крупы общим весом 19,5 тонны передал в центр «Добродом» в Бурятии для помощи нуждающимся предприниматель, пожелавший остаться неизвестным. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» общественник Чингис Болотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, продукция качественная, со всеми документами и непросроченная.

«Я думаю, это образ настоящего предпринимателя! Неравнодушного к своему народу ответственного бизнесмена», — отметил он.

Он добавил, что ежедневно в «Добродом» поступает более 200 заявок с просьбами о помощи. При этом с каждым днём помогать продуктами нуждающимся становится всё труднее, поскольку продовольствия на всех не хватает.

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