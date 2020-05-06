Питтсбург, США, , 16:17 — REGNUM Микробиолог Бин Лю, который занимался исследованием коронавируса и якобы находился на грани «очень важных открытий», был убит при странных обстоятельствах в Питтсбурге, сообщает 6 мая портал Heavy.

Доктор Лю был доцентом кафедры вычислительных систем и биологии медицинского факультета Университета Питтсбурга. Он погиб в субботу, 2 мая 2020 года.

«Бин был на грани очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточной основы следующих осложнений», — говорится в заявлении учреждения. — Мы приложим все усилия, чтобы завершить начатое, чтобы воздать должное его научному совершенству».

Лю был застрелен человеком, которого, как предполагают в полиции, он знал. Предполагаемый убийца был найден также мертвым в своей машине. В полиции указывают на вероятность самоубийства.