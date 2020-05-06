Великий Новгород, , 16:15 — REGNUM Из 18 новых положительных тестов на наличие коронавируса в Новгородской области за последние сутки семь выявлены в Великом Новгороде. Об этом сообщил 6 мая губернатор региона Андрей Никитин.

Еще четыре случая за сутки выявлены в Демянском районе, по два случая — в Чудовском и Волотовском районах, по одному — в Старорусском, Маловишерском и Новгородском районах.

Общее количество случаев коронавируса в Новгородской области на среду, 6 мая, составляет 417, из них 184 — в Великом Новгороде. Также в тройке «антилидеров» — Маловишерский (58) и Чудовский (57) районы. Скончались от COVID-19 за всё время в Новгородской области шесть человек. Еще 56 человек выздоровели.

У 36% инфекция развивается бессимптомно, у 36% — в лёгкой форме. 26% переносят заболевание в состоянии средней тяжести, еще у 2% — тяжёлая форма.

«Третий день подряд растет количество летальных случаев. Еще одной жертвой вируса стала 74-летняя жительница Маловишерского района. У женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы», — написал губернатор Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что все жители старше 65 лет обязаны строго соблюдать все введенные властями ограничительные меры.

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