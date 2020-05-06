Москва, , 16:11 — REGNUM В России за первые три месяца 2020 года заметных изменений в уровне смертности не произошло. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Так, в 2019 году самый низкий показатель по смертности был зафиксирован в июне — 137,9 тыс. человек. Самый высокий показатель по рождаемости отмечен в июле — 140,7 тыс. человек.

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В январе 2020 года в России скончались более 164 тыс. человек. В последующие два месяца это число было значительно ниже — 143,2 тыс. умерших в феврале и 152,7 тыс. скончавшихся в марте. При этом рождаемость составила 118,8 тыс. человек в январе, 108,3 тыс. — в феврале и 111,1 тыс. — в марте.

Отмечается, что больше всего детей рождается в июле-августе, меньше — в январе-феврале. При этом максимальная смертность приходится на январь, минимальная — на август-сентябрь.