Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве с 12 мая могут ввести масочный режим. Об этом 6 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти столицы рассматривают возможность ввести обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе при посещении больниц и магазинов, при пользовании общественным транспортом.

Ожидается, что новые правила начнут действовать на следующей неделе, меру введут на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области начал действовать масочный режим. Ранее данная тема обсуждалась на рабочей группе Государственного совета РФ.