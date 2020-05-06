Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Пока неизвестно, когда в Свердловской области выйдут на плато по коронавирусу, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на брифинге.

По словам Козловских, сейчас из-за некоторых неопределённых факторов нельзя дать устойчивый прогноз.

«Вообще никто не знает, когда мы выйдем на так называемое плато», — сказал чиновник.

Руководитель выразил надежду, что математики в скором времени представят модель развития ситуации. В целом же положение зависит от поведения каждого человека, добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения коронавирусом. От заразы умерли три человека.