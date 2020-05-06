Москва, , 15:59 — REGNUM В России в период самоизоляции граждане чаще всего заказывают на дом или на работу готовую еду (32%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте по популярности доставки — продукты питания (18%). На третьем месте — бытовая техника и электроника (16%). Также граждане заказывали одежду, обувь и товары для дома (по 13%).

Большинство среди тех, кто делал заказы, остались довольны (91%). Столкнулись с несвоевременной доставкой 41% опрошенных, с мошенничеством — 8%. Получали некачественный товар — 21%.

Опрос проведен 3 мая 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса службой доставки с различной периодичностью пользуется почти половина жителей России (48%).

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