Москва, , 16:00 — REGNUM Вызываемое коронавирусом нового типа заболевание тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин. Об этом заявил 6 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр добавил, что тяжёлое течение заболевания COVID-19 чаще встречается у пациентов старше 60 лет, а также у людей с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко назвал преждевременными выводы о том, что Россия выходит на плато по коронавирусу. Ежедневно количество положительных тестов становится больше, в регионах ситуация отличается, отметил он.

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