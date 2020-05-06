Калининград, , 15:46 — REGNUM За прошедшие майские праздники сотрудниками полиции Калининградской области было составлено за нарушения самоизоляции 70 протоколов, сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе регионального правительства.

Из них, 64 — по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 6 в отношении родителей, которые отпустили своих детей гулять без присмотра и тем самым подвергли их здоровье опасности.

Все материалы направлены в мировые суды для принятия решений.