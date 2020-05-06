Москва, , 15:45 — REGNUM Проект «Туризм России — медикам России» только сейчас запущен, но уже есть туристические компании, которые хотят принять в нем участие. Принято порядка 12 заявок от турагентств, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова.

«Анонс об акции был опубликован в СМИ, и нам стали поступать заявки от врачей. Но с учетом того, что проект будет масштабным, планируется привлекать организации, которые работают с врачами. Например, проект #МыВместе, у них есть направление работы с больницами.

После получения заявок поехать по России смогут не только врачи, но и волонтеры-медики в зависимости от объёма заявок от медиков. Врачи должны будут предоставить документы, подтверждающие факт работы с заразившимися коронавирусом в период пандемии.

Что касается кризиса в туристических компаниях, то откликаются, конечно, те, у кого есть финансовые возможности. Видимо, у крупных туркомпаний сохраняется запах прочности.

При этом хочется отметить — предоставлять бесплатные туристические путёвки врачам — это дело добровольное. Никто не заставляет участвовать в проекте «Туризм России — медикам России». Безусловно, туристическая отрасль страдает, но есть турагентства, которые готовы предоставить медикам бесплатный отдых после пандемии.

Многие туркомпании не прекращают свою деятельность по поддержке других. Уже откликнулись турагентства Москвы, Санкт-Петербурга, Владивосток, Великий Новгород, Сыктывкар и др.

То есть, несмотря на то, что туристический бизнес находится в период карантина в простое, ряд компаний изыскивают средства и готовы помочь медикам», — пояснила Оксана Богданова.

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