Владимир, , 15:41 — REGNUM Во Владимирской области департамент здравоохранения организовал круглосуточную горячую линию для медработников. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Владимирской области могут сообщить о возникающих проблемах, в том числе связанных с коронавирусом. Телефон работает круглосуточно с 6 мая.

Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалёв считает, что организация горячей линии поможет «повысить эффективность управленческих решений и оперативность реагирования на возникающие проблемы», а также улучшить обратную связь с медицинскими учреждениями.

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