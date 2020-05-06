Уфа, , 15:40 — REGNUM Мужчину обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, осенью прошлого года в г. Кумертау 22-летний мужчина переделал два сигнальных пистолета под стрельбу боевыми патронами. Помимо этого, считают следователи, он сделал самодельный пистолет и купил 12 патронов, которые хранил в своем гараже. Позже фигурант уголовного дела отдал часть патронов и два пистолета своему приятелю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ.

Сообщается, что фигурант уголовного дела уже во всем сознался. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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