Вологда, , 15:53 — REGNUM Семья Зеленцовых из Вологды рассказала свою историю борьбы с коронавирусом в ходе онлайн-конференции с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Видеозапись разговора опубликовал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У главы семьи, Александра Зеленцова, выявили коронавирус после плановой операции по шунтированию сердца, проводившейся в Санкт-Петербурге. После возвращения домой в Вологду у него поднялась высокая температура.

В инфекционной больнице, куда его отвезла скорая, результаты теста дали положительный результат. В больницу положили и его супругу 73-х лет Зинаиду Зеленцову.

Делясь после выздоровления впечатлениями с губернатором, жена Зеленцова сообщила, что она ни разу не лежала в больницах по болезни, но после лечения в вологодской больнице осталась очень довольной отношением врачей. «Дело поставлено очень здорово. Могу сказать как бывший военный», — отметил Зеленцов.