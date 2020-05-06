Челябинск, , 15:36 — REGNUM В Челябинской области для пациентов с COVID-19 открыто около 2500 койко-мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Среди них и койки для реанимации. Всего в регионе насчитывается 16 госпитальных баз на территории восьми муниципалитетов. В них развёрнуто 2435 коек — 104,3% плана.

Также Челябинская область получила на покупку медицинского оборудования, средств защиты и т. д. 1 млрд 353 млн рублей. На 675 млн закупают аппараты ИВЛ, а на 180 млн — 258 мониторов пациентов.

Основная часть оборудования поступит в регион в мае. Дополнительно из средств областного бюджета закуплены 18 аппаратов ИВЛ, 10 мониторов пациента и два аппарата ЭКМО, а также другое оборудование.