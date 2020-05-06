Москва, , 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил о самочувствии премьер-министра Михаила Мишустина в ходе заседания с руководителями регионов 6 мая.

«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — заявил Путин.

Он добавил, что самочувствие главы правительства, у которого ранее выявили коронавирус, улучшается. Лечение, отметил Путин, происходит «штатно».

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении коронавируса у Мишустина стало известно 30 апреля. Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Читайте также: И. о. премьер-министра РФ Белоусов обсудил план отмены ограничений

А также: Силуанов сообщил об активной работе Мишустина во время болезни