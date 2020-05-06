Москва, , 15:24 — REGNUM Российское здравоохранение испытывает колоссальную нагрузку, считает депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Об этом она заявила 6 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вирус расползается, и цифры растут каждый день. Мы понимаем, что на здравоохранение идёт колоссальная нагрузка. И мы понимаем, что здравоохранение в регионах и в Москве — это разное здравоохранение. К сожалению, — сказала она. — В регионах катастрофическая нехватка средств защиты врачей. Те деньги, которые пришли в регионы, сегодня очень быстро освоить на новый коечный фонд тоже невозможно. Все представляют, как порой выглядят наши районные больницы, где иногда не было горячей воды и инфекционные отделения были в аварийном состоянии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в «Единой России» собрали более 70 млн рублей членских взносов на оказание помощи гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса.

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