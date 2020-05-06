Оренбург, , 15:22 — REGNUM В аэропорту Оренбурга вечером 6 мая приземлится самолет из Якутии, на борту которого находятся 160 газовиков, работающие вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении, об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Медицинскую сортировку произведут на борту», — подчеркнула глава ведомства.

Она также заверила, что в город все готово для приятия вахтовиков. И по питанию, и по медобеспечению все вопросы проработаны.

Напомним, на заседании оперштаба ранее обсуждался вопрос по поводу возвращения 379 вахтовиков из Якутии. На базе «Самородово» для газовиков организован обсерватор на время карантина.

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