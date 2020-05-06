Иерусалим, , 20:45 — REGNUM Снижение количества заболевших COVID-19 отмечено в Израиле: за минувшие сутки подтверждено только 25 новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, несмотря на очевидное снижение количества заразившихся коронавирусом израильтян, торжествовать победу над эпидемией еще рано, передают «Вести. Израиль».

Достоверной причиной того, что заболеваемость пошла на спад, можно считать только соблюдение карантинных предписаний, а не участившиеся сообщения об изменении вируса или выработке человеческой популяцией коллективного иммунитета. А раз верно предположение о действенности карантина, то и выходить из него следует с максимальной осторожностью, ведь в противном случае эпидемия может вернуться.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет также призвал граждан готовиться к новой волне заражений.