Москва, , 15:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи. Министерство финансов выделило нам 1,3 миллиарда рублей, которые мы используем как раз для закупки, в том числе, медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией», — доложил главе государства в ходе встречи Золотов.

По его словам, более 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан и по местам охранения объектов здравоохранения — там, где находятся больные коронавирусом.