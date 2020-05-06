Бишкек, , 15:19 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано еще 28 случаев заражения коронавирусом. Всего выявлен 871 заразившийся, в том числе — 221 медик. Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге сообщил замглавы минздрава республики Нурболот Усенбаев.

Количество жертв коронавируса в стране увеличилось до 12 человек. Накануне в республиканской инфекционной больнице от тяжелых осложнений, вызванных COVID-19, умерла 67-летняя женщина. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности и отек головного мозга.

Всего излечилось от коронавируса 614 жителей Киргизии, среди них — 154 медицинских работника.

В настоящее время остаются госпитализированы 245 киргизстанцев, семь из них находятся в реанимации.