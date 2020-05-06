Астрахань, 6 мая 2020, 15:18 — REGNUM Клинический родильный дом Астрахани приостановил плановую госпитализацию в отделение патологии из-за положительного теста на коронавирус у одной из пациенток. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.
Областной перинатальный центр Александро-Мариинской областной клинической больницы возобновил свою работу в полном объеме. Женщин, планирующих плановую госпитализацию в отделение патологии, тестируют на коронавирус в женских консультациях.
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