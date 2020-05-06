Астрахань, , 15:18 — REGNUM Клинический родильный дом Астрахани приостановил плановую госпитализацию в отделение патологии из-за положительного теста на коронавирус у одной из пациенток. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

«Все пациентки отделения, а также медперсонал проходят обследование. Признаков ОРВИ и повышения температуры ни у кого не выявлено. Все беременные находятся под наблюдением врачей и будут родоразрешены в КРД. Пациентка с COVID-19 переведена в госпиталь АМОКБ», — говорится в сообщении.

Областной перинатальный центр Александро-Мариинской областной клинической больницы возобновил свою работу в полном объеме. Женщин, планирующих плановую госпитализацию в отделение патологии, тестируют на коронавирус в женских консультациях.

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