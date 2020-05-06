Беэр-Шева, Израиль, , 15:19 — REGNUM Длительное совместное пребывание на карантине довело до развода семейную пару из города Беэр-Шева, сообщают «Вести. Израиль». Проблемы в семье начались одновременно с карантином, когда супруги, по их словам, раскрыли друг на друга глаза.

Какое-то время напряжение удавалось держать под контролем. Дело испортилось, когда муж стал всё чаще жаловаться на жену, и однажды за столом сказал ей, что за время карантина она растолстела — да так, что теперь в купальник не влезет, а возможно, вообще застрянет в двери. Супруга обиделась и высказала мужу весь накопленный за изоляцию гнев, в том числе и по поводу его внешности и веса.

Своему адвокату женщина рассказала, что до карантина муж был очень хорошим, заботился о ней и детях, регулярно занимался спортом, но с началом изоляции махнул рукой и на семью, и на себя, а раздражение пандемией изливает на супругу. В итоге пара решила разойтись.

По словам адвоката, которая занимается этим процессом, им всё же стоит не спешить с разводом, а совместно поработать с психологом.