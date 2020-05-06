Самара, , 15:26 — REGNUM 280 масок для своих коллег сшила воспитатель детского сада в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарской области работают дежурные группы в дошкольных учреждениях, поэтому все работающие сотрудники детских садов обязаны носить защитные маски.

Отмечается, что в г. Похвистнево воспитатель детского сада «Планета детства» позаботилась о здоровье своих сослуживцев и сшила 280 этих средств индивидуальной защиты. Ранее она шила костюмы для праздников в детском саду, а сейчас начала шить маски.

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