Тбилиси, , 15:22 — REGNUM В Грузии за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного для предотвращения распространения коронавируса, за сутки оштрафовали 88 человек. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, самое частое нарушение, за которое сотрудники полиции выписывали штраф, связано с нахождением на улице во время комендантского часа. За это были наказаны 66 граждан.

19 человек оштрафовали за собрание группой более, чем по трое. Двум водителям выписали штраф за нарушение ограничений при перевозке пассажиров. Также сотрудники МВД выявили одно нарушение режима самоизоляции во время мониторинга.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки полиция за нарушение режима ЧП оштрафовала 107 человек.

Напомним, в Грузии штраф за нарушение карантинных мер во время режима чрезвычайного положения составляет 3000 лари (около $940). Режим продлен до 22 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о снижении темпов роста случаев заражения коронавирусом