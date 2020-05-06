Тель-Авив, Израиль, , 21:09 — REGNUM Министр обороны Израиля Нафтали Беннет поддержал идею строительства 7 тыс. домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 6 мая сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным журналистов, строительство начнется в поселке Эфрат в южной части указанных территорий.

Ранее, во время своей избирательной кампании премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз обещал начать строительство новых израильских поселений на оккупированных территориях в случае его избрания.

Напомним, в соответствии с нормами международного права, Западный берег реки Иордан является оккупированной Израилем палестинской территорией, поэтому строительство здесь поселений незаконно.

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