Париж, , 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam. Об этом 5 мая сообщил портал Gamespot.

Приобрести Valhalla на PC можно будет только в магазинах Uplay и Epic Games Store. Сообщается, что она станет первой частью Assassin's Creed, которая не выйдет в Steam.

Напомним, недавно Ubisoft анонсировала новую часть своей популярной франшизы Assassin's Creed. Её главным героем станет молодой викинг, а релиз ожидается в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Необычное задание: в игре Cyberpunk 2077 будут сцены пыток