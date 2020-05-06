Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбургской области зафиксировано 1005 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 мая во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

За сутки выявлено 39 новых случаев заражения, подтверждено за этот же период референс-центром также 39 случаев. За сутки выписаны из больниц 33 пациента, получавшие лечение от COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах продолжают получать терапию 318 пациентов. В реанимации находятся 24 пациента, шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Состояние 182 пациентов оценивается как среднетяжелое, остальных — удовлетворительное.