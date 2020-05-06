Казань, , 15:11 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что в Татарии в период эпидемии оказывают помощь нуждающимся, раздавая продовольственные наборы. «Уже собрано почти 50 тыс. тонн, но может быть имеет смысл направить это не только жителям этой республики, но и в соседние регионы России, которые тоже могут нуждаться в этом», — считает он.

По мнению политика, границы регионов не должны ограничивать доставку продуктов малоимущим.

«Может получиться так, что до Казани, условно, 200 км, а до какого-нибудь поселка или города в соседнем регионе пару километров, но им ничего не достанется, потому что весь груз повезут далеко, лишь бы распределить его только среди жителей Татарстана», — пояснил Жириновский.

Парламентарий считает, что нужно направлять помощь всем, до кого могут дойти фуры с продовольствием и не ограничиваться границей республики, написал политик в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 55 тыс. нуждающихся жителей получат помощь в виде продуктовых наборов.

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