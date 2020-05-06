Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Во многих странах граждане предпочли продлевать карантин еще несколько недель, но снизить возможность заражения коронавирусом, — даже ценой экономических потерь для всей страны. Об этом сообщают «Вести. Израиль».

Опрос провела медийная компания Edelman Trust Barometer (США) с 15 по 23 апреля, с участием 13 200 респондентов из Канады, Китая, Франции, Германии Индии, Японии, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Великобритании и США.

По итогам опроса 67% респондентов поддержали тезис о том, что выбирая между спасением как можно большего числа граждан и долгосрочной угрозой для экономики, власть должна выбрать первое. Треть опрошенных полагают, что прежде всего нужно спасать рабочие места, вместо того, чтобы усиливать карантинные меры.

В Edelman Trust Barometer отмечают, что люди исходят из того, что дополнительные несколько недель к уже прошедшему времени карантина добавить можно легко, — это просто цена борьбы с вирусом, пусть и высокая.