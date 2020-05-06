Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Из-за положительных тестов на коронавирус у четырех сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» еще 57 работников одного из филиалов предприятия были вынуждены уйти на самоизоляцию. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Водоканала.

В настоящий момент из 8770 сотрудников Водоканала на рабочих местах находятся 2178 человек. Это оперативно-технический персонал, работники эксплуатационных служб, аварийных бригад, транспортные службы и специалисты на основных сооружениях предприятия, которые трудятся, соблюдая усиленные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Остальные работают удалённо», — отметили в ГУПе.

На предприятии запущено выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию, благодаря чему были выявлены четыре сотрудника, которые своевременно были изолированы. Случаи выявлены во вспомогательном подразделении предприятия — филиале «Транспорт и логистика», который расположен на Дунайском проспекте и максимально удален от основных сооружений.

«Определены контактные лица и границы очага. В очаге проведена дезинфекция с применением специальных средств, — отметили в «Водоканале». — Подчеркнем, что отстранены от работы не только заболевшие, но и сотрудники, контактировавшие с ними. Это проведено с целью минимизации риска распространения коронавирусной инфекции».

Как уточнили в ГУПе, выявленные случаи не касаются работников на основных сооружениях филиалов водоснабжения и водоотведения. Данные объекты находятся в чистой санитарной зоне. Кроме того, на водопроводных станциях Санкт-Петербурга функционирует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды.

«Она включает использование высокоэффективного и одновременно безопасного реагента — гипохлорита натрия (химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод), которая имеет высокую технологическую эффективность в отношении подавления вирусов», — заверили в пресс-службе Водоканала.

Ежедневно специалисты не только ГУПа, но и Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга проводят тесты для контроля качества воды на всех этапах, начиная с водозабора.

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