Усинск, Коми, , 15:06 — REGNUM Власти Усинска украсили город к Дню Победы плакатом, на котором изображен финский солдат, воевавший на стороне фашистской Германии. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Коми.

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, баннер был посвящён советским оленно-транспортным батальонам, которые во время Великой Отечественной войны воевали в составе Красной армии. Сотрудники управления культуры Усинска по ошибке разместили фото не советского, а финского солдата, сделанное в 1944 году, когда финские войска участвовали в войне на стороне фашистов. Плакат провисел несколько часов, за это время изображение успело распространиться в соцсетях, в том числе, финских.

«Когда Йоханнес Халонен увидел фото отца — Юни Клемет Халонена — на стене дома в России, он не поверил своим глазам. Фотография с детства была хорошо знакома Халонену: у него дома на стене красуется этот же портрет», — написало финское издение Yle.

По словам сына, о войне отец предпочитал не рассказывать. Единственное, о чём он упоминал, это ранение, после которого ему пришлось ещё 8 месяцев провести в госпитале на больничной койке.

Прокуратура Усинска объявила предостережение местным властям о недопустимости нарушений законодательства впредь и о возможном привлечении к административной ответственности по статье «Злоупотребление свободой информации».