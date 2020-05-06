Москва, , 15:04 — REGNUM Производство индивидуальных защитных масок в России в течение последней недели выросло на 11%, до 9,05 миллионов штук в сутки. Об этом 6 мая сообщает портал стопкоронавирус. рф со ссылкой на Минпромторг.

Также указывается, что за этот же период производство антисептиков для кожи было увеличено на 24% — до 379 тысяч литров в сутки.

Кроме этого, сообщается, что производство защитных костюмов за прошедшую неделю увеличилось на 92%, составив 110 тысяч экземпляров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Подмосковье проверили соблюдение санитарных требований на 260 предприятиях региона.