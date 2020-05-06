Москва, , 15:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет совещание с участием глав регионов, членов правительства и представителей своей администрации. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании речь пойдет о мерах поддержки экономики и о поэтапном выходе из режима ограничений. В частности, участники совещания рассмотрят эффективность реализацию первых двух пакетов мер.

Представитель Кремля отметил, что поэтапный план по отмене ограничительных мер представит глава Роспортебнадзора Анна Попова. «Сегодня у Путина будет отдельная встреча с руководителем Госгвардии Золотовым», — добавил Песков.

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