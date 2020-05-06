Астрахань, , 14:59 — REGNUM В Астраханской области 6 мая подтверждены положительные результаты 25 тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 589 положительных тестов на коронавирус. 113 человек были выписаны, шесть человек умерли.

На учёте стоят 5 тыс. 28 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 90 человек, 3 тыс. 260 человек сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 255 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани подтверждён шестой летальный случай среди пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: У пациентки роддома в Астрахани выявили положительный тест на коронавирус