Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус у 124 медицинских работников. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловский на брифинге.

Всего в регионе подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения. Таким образом, 9% всех пациентов — это медики.

Также главный врач добавил, что в области есть некоторое количество очагов заражения.

«Большинство из них локализовано», — сказал Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили три случая смерти от коронавируса. Два из них зафиксировали за минувшие сутки.