Краснодар, , 14:58 — REGNUM Льготный кредит на запуск производства медицинских масок предоставлен индивидуальному предпринимателю, который занимается производством текстиля для сферы гостеприимства, Фондом микрофинансирования Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Предпринимателю предоставлен льготный заём на сумму в три миллиона рублей.

«На эти средства предприниматель планирует расширить производство, закупить новое оборудование и расходный материал. Залоговую базу обеспечил краевой фонд развития бизнеса», — сообщил департамент инвестиций и развития МСП региона.

Займы по льготным условиям могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия, производящие или готовые производить (за счет перепрофилирования) медицинские, санитарно-гигиенические маски и средства индивидуальной защиты. Малые и средние предприятия могут рассчитывать на кредиты до 5 млн рублей под 1% годовых и отсрочкой платежей от шести месяцев.

Отметим, что на данный момент гигиенические маски в Краснодарском крае производят более 30 предприятий из 11 районов, производственные мощности рассчитаны на ежесуточный выпуск 60 тыс. единиц продукции.