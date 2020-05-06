Магас, , 14:58 — REGNUM В Ингушетии число подтвержденных положительных тестов на коронавирус по состоянию на 6 мая достигло 1018. За минувшие сутки прирост составил 52 человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число смертельных исходов пациентов с коронавирусом достигло 28 — от осложнений скончался еще один человек. Выписано 198 выздоровевших.

Всего в республике госпитализировано 542 человека. Лабораторно подтверждены диагнозы 417 из них. В тяжелом состоянии находятся 63 пациента, 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под контролем медиков находится 1231 человек, из них в режиме самоизоляции — 689. Снят контроль с 2150 жителей региона.

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