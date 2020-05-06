Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Продажи оружия в США поддерживаются рекордными темпами в течение второго месяца подряд. Об этом 6 мая передает Washington Examiner.

Журналисты отметили, что жители США поспешили вооружиться на фоне тревоги за свою безопасность в условиях пандемии.

Как и в марте, когда распространение коронавируса шокировало страну, в апреле проверки данных о продаже оружия и скрытых разрешениях на перевозку достигли нового рекорда. За апрель, по данным ФБР, отмечено 2 911 128, это на 576 879 больше, чем в апреле 2019 года.

В марте было зафиксировано самое большое количество проверок в истории — 3 740 688, что на 1 095 837 человек больше, чем в апреле 2019 года.