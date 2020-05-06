Москва, , 14:56 — REGNUM В режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса службой доставки с различной периодичностью пользуется почти половина жителей России (48%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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За март-апрель службой доставки на дом или на работу стали чаще пользоваться 22% опрошенных (среди молодых людей 18−24 лет) — 33%, реже — люди старше 60 лет (27%), как и прежде — 56% граждан.

После завершения режима самоизоляции пользоваться услугами доставки товаров намерены 70% респондентов, в основном молодёжь 18−24 лет (30%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готовит предложения по защите российской экономики от вызовов, которые бросает пандемия коронавируса.

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