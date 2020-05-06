Душанбе, , 14:51 — REGNUM Юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» награждены военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В церемонии награждения, проходившей возле мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны офицерам и солдатам, принимал участие заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов.

Он лично вручил медали военным.

По окончании награждения на территории базы был проведён молебен, после чего состоялось возложение венков к могилам павших солдат.