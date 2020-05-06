Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Три новых летальных случая среди пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией официально подтверждены в Петербурге. Двое пожилых мужчин и женщина скончались в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Введенской больнице. Об этом 6 мая рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Введенская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

Городская комиссия по анализу летальных исходов зафиксировала еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции. В больнице им. С.П. Боткина ушли из жизни мужчины в возрасте 69 и 64 лет.

Третья смерть — 73-летней женщины — произошла во Введенской городской клинической больнице. Ранее эта больница принимала только пациентов с внебольничной пневмонией без подтвержденного коронавируса.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — уточнили в комздраве Петербурга.

По данным оперативного штаба, в Петербурге за последние сутки выявлено 312 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных фактов составило 5884 случая. Умерло 40 человек. Выздоровело 1532 человека.

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