Душанбе, , 14:50 — REGNUM Мини-парад в честь Победы в Великой Отечественной войне провели для ветерана Леокадии Дмитриевны Ковтун военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные вокально-инструментальной группы «Вершина» исполнили под окнами дома ветерана песни военных лет: «Мы за ценой не постоим», «Смуглянка», «На безымянной высоте». Также в исполнении военного оркестра прозвучал «Марш прощание славянки» и «День Победы».

Также по видеосвязи Леокадия Дмитриевна смогла в режиме онлайн-трансляции увидеть торжественный мини-парад, организованный на строевом плацу базы парадным расчётом военных.

Помимо этого, юнармейцы записали для ветерана видео-поздравления с праздником Победы.