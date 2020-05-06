Кострома, , 14:58 — REGNUM Выпуск медицинской марли для пошива медицинских масок начало предприятие в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Предприятие выпускало пряжи и готовые ткани, но перепрофилировало свое производство под текущие нужды производства защитных масок, остро необходимых в период борьбы с распространением коронавируса.

На предприятии выпускается порядка 8 тысяч погонных метров медицинской марли в сутки. Из этого количества марли можно произвести свыше 40 тысяч масок. Вся изготовленная марлевая ткань направляется на швейные производства региона, занимающиеся производством медицинских масок.