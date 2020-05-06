Душанбе, , 14:49 — REGNUM Президент столичного футбольного клуба (ФК) Таджикистана «Истиклол» Шохрух Саидзодаперечислил свой годовой заработок в фонд по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении говорится о том, что глава клуба решил последовать примеру многих таджикистанских чиновников, в том числе президента страны Эмомали Рахмонаи мэра Душанбе Рустама Эмомали, и «отказался от своей годовой заработной платы в команде» для оказания помощи своей стране в борьбе с распространением коронавируса.

Саидзода имеет звание подполковника милиции и по совместительству занимает должность начальника Управления уголовного розыска министерства внутренних дел Таджикистана.

По данным источника «Азия-Плюс» в МВД страны, Саидзодаперевёл в фонд зарплату, которую он получает как президент ФК «Истиклол».

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